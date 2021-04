Met "de beste keeper ter wereld" naar het EK: Spaanse pers haalt superlatieven boven - "Redding van het seizoen"

De Chelsea-fans gaan Thibaut Courtois nog wat minder graag zien na de match van dinsdag. 'De Muur' deed zijn bijnaam weer alle eer aan en hij pakte uit met een schitterende save.

Courtois pakte in de negende minuut al uit met een wereldsave op een schot van Timo Werner en hield daarna zijn club nog in de race voor kwalificatie. "Die redding op Werner gaat de wereld rond", schrijft Marca. "Hij kwam misschien te ver uit bij het doelpunt, maar in de tweede helft maakte hij onmiddellijk een kans van Mount onschadelijk. Hij heeft zijn archief met memorabele reddingen weer uitgebreid."

"Een held!", zo klinkt het bij Mundo Deportivo. "Een sleutelrol door Werner van een vroeg doelpunt te houden. Pulisic klopte hem, maar daarna stopte hij alles!"

En bij AS haalden ze de superlatieven boven. "Hij is momenteel de beste doelman ter wereld. Hij zorgde voor één van de reddingen van het seizoen en hij was ook zeker op centers. Hij gaf zijn ex-ploeg geen kans."