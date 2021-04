'Antwerp mikt op vele miljoenen, deze drie sterkhouders komen in aanmerking'

Antwerp is klaar voor de play-offs stilaan, maar deze zomer staat er ook heel wat te gebeuren - zoveel is nu al duidelijk.

In het licentiedossier van Antwerp staat onder meer te lezen dat The Great Old erop rekent wat inkomende gelden te verwachten.

Drie spelers op vertrekken?

Er gaan dus een aantal spelers voor (lfink wat) miljoenen vertrekken, weet Het Nieuwsblad te melden alvast donderdag.

Buta, Hongla en de onvermijdelijke Didier Lamkel Zé lijken daarvoor in eerste instantie in aanmerking te gaan komen.