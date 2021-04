Hans Vanaken laat zich uit over zijn toekomst: "Meer en meer sta je daarbij stil"

Hans Vanaken is al enkele jaren dé sterkhouder van Club Brugge. En dus is de vraag: wanneer komt er eens een toptransfer? Of komt die er wel überhaupt?

Hans Vanaken kwam in 2015 over van Sporting Lokeren voor vier miljoen euro: "Nu is dat niets, maar toen vond ik dat overdreven", aldus de middenvelder van blauw-zwart in Het Laatste Nieuws. Rest de vraag hoe het zit met zijn toekomst na vijf jaar bij Club Brugge: "Een carrière zoals Francky van der Elst? Ik teken direct." Geen nood aan verandering "Meer en meer sta je erbij stil dat je hier zo lang mogelijk wil blijven. Ik ben hier gelukkig. Niet alleen op de club, ook daarbuiten. Ik zie geen reden om te veranderen." "Naarmate je ouder wordt, is de stap naar het buitenland ook steeds moeilijker. Ik heb absoluut geen nood aan verandering." Vanaken ligt bij Club nog tot 2025 onder contract.