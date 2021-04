🎥 Virgil Van Dijk loopt opnieuw op het veld, maar Klopp tempert verwachtingen

Verdediger Virgil van Dijk deed de harten van de Liverpool-fans harder slaan donderdag door een filmpje te delen waarin hij ogenschijnlijk fit over het trainingsveld liep.

van Dijk, die zich in oktober blesseerde nadat hij onzacht in aanraking kwam met Everton-doelman Pickford, is al een half jaar bezig aan zijn revalidatie. Sinds zijn blessure was het moeilijk voor Liverpool om defensieve stabiliteit te vinden.

Maar volgens Liverpool-trainer Jurgen Klopp moeten de fans toch nog niet te veel hopen op een comeback van hun kapitein dit seizoen. Dat hij loopt, is een eerste stap volgens de Duitse oefenmeester. "Voor hij echt klaar is om mee te trainen met de groep, moet hij nog wel een aantal stappen doorlopen. Ook de andere geblesseerde verdedigers lopen al (Matip, Gomez en Henderson)", temperde hij de verwachtingen.

En het EK?

Deze zomer is er natuurlijk nog een EK voetbal waar veel voetbalfans naar uitkijken. De Nederlanders zijn er voor het eerst sinds het WK van 2014 nog eens bij en koesteren de hoop om de verrassing van het toernooi te zijn. Maar zonder Van Dijk zal dat zeer lastig worden.