Adieu Oli! Terugblik op de indrukwekkende carrière van Deschacht

't Zit erop voor Olivier Deschacht. Twintig jaar na zijn debuut in de hoogste klasse hangt de verdediger van Zulte Waregem de schoenen aan de wilgen. "Mentaal is het op, en net daarvan moest ik het altijd hebben", gaf Deschacht aan.

18 december 2001. Een schriel 19-jarig jongentje staat klaar om de slotfase tegen Beveren vol te maken. Olivier Deschacht, allerminst het topexemplaar uit de paars-witte talentenfabriek, kwam Bertrand Crasson aflossen. Het begin van een imposante loopbaan, die twintig jaar zou duren. Niet veel later dat seizoen had Deschacht zijn vaste plaats te pakken, die hij bijna zeventien seizoenen lang zou vasthouden.

Quasi elk seizoen werd er in het Astridpark geld op tafel gegooid om een concurrent voor Deschacht aan boord te halen. Safari, Van Damme, N'Sakala... Maar Deschacht uit het elftal spelen? Nee, dat lukte niet. Een typische Anderlechtspeler? Ook dat is, of was, Olivier Deschacht evenmin. Mannen als Coeck, Lozano, Nilis... dat is waar paars-wit voor staat. Het was de verbetenheid waarmee Deschacht élke wedstrijd op het veld kwam, die hem zo geliefd maakte bij het Anderlecht-publiek. En gehaat bij de fans van de concurrent. Eerst als linksachter, gaandeweg als centrale verdediger, maar altijd met de verbetenheid alsof zijn leven op het spel stond.

De manier waarop Olivier Deschacht in de zomer van 2018 vertrok bij Anderlecht was pijnlijk. Het blijft een smet op zijn indrukwekkend blazoen. Lokeren, waar Deschacht bood een uitweg. Op Daknam, waar hij ook in de jeugd al speelde, kon hij degradatie niet afwenden. Na een seizoen Lokeren ging het naar de Gaverbeek. Bij Zulte Waregem was Deschacht, intussen veertig (!) jaar nog altijd incontournable in het team van Francky Dury. Dit seizoen leek het een lange strijd tegen degradatie te zullen worden voor Essevee, maar de kentering werd ingezet. De Europe Play-offs werden op een haar na gemist. Deschacht miste maar een wedstrijd, een ongezien huzarenstukje na zo'n lange loopbaan. Dat de laatste wedstrijd uit Deschachts carrière een 2-7 pandoering tegen AA Gent was, zal wellicht zuur blijven voor de winnaar die hij is. Maar het weegt niet op tegen de fantastische carriere die Deschacht bij elkaar gevoetbald, gecoacht, gekopt en getackled heeft. En daar kan je als voetballiefhebber alleen maar met veel respect op terugkijken.

Loopbaan als prof

2001-2018: RSC Anderlecht

2018-2019: Sporting Lokeren

2019-2021: Zulte Waregem