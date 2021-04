Birger Verstraete was kwaad na de wedstrijd: "Genk verdiende niet om hier te winnen"

Antwerp kwam na een achterstand toch nog op voorsprong maar gaf het nadien uit handen en verloor zo met 2-3. Birger Verstraete was kwaad na de match.

“Genk verdiende niet om hier te winnen, want wij waren beter vandaag. We komen terug tot 2-1 en lijken de match helemaal in handen te hebben. We hebben het nadien kinderlijk weggegeven. Ik kan mijn ontgoocheling niet wegsteken. Of we bewust inzakten na de 2-1? Neen, dat was niet bewust. We hadden alles controle, en zij scoren twee keer uit het niets”, zei hij direct na de wedstrijd.

Door deze nederlaag springt Racing Genk over Antwerp na de tweede plaats. Verstraete blijft strijdvaardig na deze thuisnederlaag “Of dit een mentale tik is? Neen, helemaal niet. We zijn mentaal sterk genoeg.”