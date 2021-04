George Mikautadze voor RFC Seraing-Waasland-Beveren: "Aan ons om het karwei af te maken"

Zaterdagavond zal RFC Seraing het opnemen tegen Waasland-Beveren in de eerste ronde van de play-offs voor de promotie naar 1A. Ongeacht de uitslag van de twee wedstrijden is het seizoen van RFC Seraing nu al een succes.

Waasland-Beveren en RFC Seraing zullen strijden om de laatste plaats in 1A voor het seizoen 2021-2022 via twee play-off wedstrijden. De eerste wedstrijd vindt plaats op het veld van Seraing op zaterdag 1 mei. De ploeg is echter niet gestresst voor deze belangrijke match. "We leggen onszelf geen druk op en we zijn heel opgewonden voor deze wedstrijd," zei George Mikautadze in een persconferentie.

"We hebben een geweldig seizoen gehad en we hebben gezien dat we de mogelijkheid hebben om op de tweede plaats te eindigen. Dat hebben we gedaan en nu is het aan ons om het karwei af te maken door zaterdag alles te geven wat we hebben," verklaarde de topschutter van 1B met 19 doelpunten.

"Zij willen niet naar beneden en wij willen stijgen"

RFC Seraing gelooft dat het alle kans heeft om omhoog te gaan, ook al denkt de club ook dat Waasland-Beveren, ondanks de voorlaatste plaats in 1A, favoriet is. "Ze zijn een team met goede spelers die niet zullen opgeven. Zij willen niet zakken en wij willen stijgen, dus het zal een spannende wedstrijd worden. Het seizoen is al geslaagd aan onze kant, maar als we de Jupiler Pro League niet halen, zal dat toch een teleurstelling zijn omdat we er zo dichtbij zijn," legde Mikautadze uit.