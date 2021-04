"Waar gaat dit eindigen?" - vraagt een blije John Van den Brom zich af

John Van den Brom was enorm trots op zijn spelers na de wedstrijd en wie weet is dit het begin van meer.

Van den Brom vroeg zich oprecht af waar dit Racing Genk gaat eindigen na de winst op en tegen Antwerp. Het was een doldwaze week voor de Limburgers met eerst de bekerwinst en nu winnen op Antwerp. "Als je onze week bekijkt met de geweldige finale en de winst tegen Standard. Alle festiviteiten die daarbij zijn gekomen. Echt geweldig!" klonk een trotse Van den Brom.

Het was een korte voorbereiding voor deze wedstrijd. "Maar vanaf afgelopen woensdag was het volle focus op deze wedstrijd." Begon Van den Brom zijn analyse van de wedstrijd. "We wilden al het goede doortrekken van de finale naar de Champions Play-Off. Dat hebben we ook laten zien in deze lastige uitwedstrijd op Antwerp. Dan kan je niets anders zeggen dat je enorm trots bent. Ik ben echt enorm trots op die gasten. Omdat ze op 10 minuten na altijd zijn blijven voetballen. Dit smaakt naar zoveel meer. Er is heel veel mogelijk in deze play-offs en we hebben onze start niet gemist. Als wij voetballen, dan ga ik niet zeggen dat we de beste van België zijn, maar we gaan wel in de buurt komen. De jongens moeten nog meer overtuigd raken dat we tot iets in staat zijn.”