Mbaye Leye wil er nog vol voor gaan in play-off 2: "We gaan tot het einde"

Standard trekt om te beginnen naar Oostende in play-off 2. En de ambities zijn er ook na de verloren bekerfinale nog steeds.

De ontgoocheling van die verloren finale tegen KRC Genk is stilaan een plaatsje gegeven: "Woensdag was er nog ontgoocheling, maar we hebben een goede training en debriefing gehad", aldus Mbaye Leye op zijn persconferentie.

Vol voor de strijd

"We gaan vol gaan voor de strijd tot op het einde in play-off 2. De bedoeling is om dat Europees ticket te pakken."

Te beginnen dus met de match in Oostende: "Alle ploegen wachten op een ploeg als Standard. Ze zullen klaar zijn voor de strijd. Ze willen ook hun dipje overwinnen."