Koeman lag nog maar eens in de clinch met arbitrage na pijnlijke nederlaag Barcelona: "Als de vierde ref zo graag het middelpunt van de aandacht wil zijn..."

FC Barcelona leed donderdagavond een bijzonder pijnlijke nederlaag tegen Granada. De Blaugrana vertikken op die manier om de leiding te nemen in La Liga. Coach Ronald Koeman viel nog maar eens uit zijn rol.

De Nederlandse coach werd naar de tribune gestuurd na een dispuut met de vierde ref. “Ik begrijp er niets van”, klonk het bij Koeman na de partij. "Volgens Carlos Naval toonde ik geen respect voor de vierde ref, maar ik heb niets verkeerds gezegd. Ik heb hem niet beledigd."

"Ik vind dit ongelofelijk. Maar als de vierde ref zo graag het middelpunt van de aandacht wil zijn… Ik heb iets gezegd, ja, maar met alle respect. Hij was het net die me een antwoord gaf dat niet zo mooi was. Hij beledigde mij. Als ze iets in hun verslag zetten dat ik niet gezegd heb, dan zal ik er iets aan moeten doen.”

Het is niet de eerste keer dat de Nederlander klaagt over de arbitrage. De druk zit dan ook op de ketel. Barcelona volgt, samen met Real Madrid, op twee punten van leider Atlético Madrid. Volgende week zondag ontvangt Barça de competitieleider.