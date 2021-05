Axel Witsel moedigt team nog een laatste keer aan voor halve finale van de beker

Vanavond speelt Dortmund tegen Holstein voor een plekje in de finale van de DFB-Pokal.

Op 9 januari van dit jaar viel onze landgenoot Axel Witsel geblesseerd uit bij Dortmund. De Belgische middenvelder liep een gescheurde achillespees op en staat nog meer dan een maand aan de kant. Zijn teamgenoten spelen vanavond de halve finale van de DFB-Pokal, het Duitse bekertoernooi. Hij moedigde hen nog een laatste keer aan met de woorden "Good luck to the team tonight, fight for our place in the final!" (Veel succes aan de ploeg vanavond, vecht voor onze plaats in de finale!)

My first goal for @BVB in the pokal 🔙👐🏽⚽️



Good luck to the team tonight, fight for our place in the final! 💪🏽🖤💛 pic.twitter.com/FPkXF0FrCI — Axel Witsel (@axelwitsel28) May 1, 2021

De eerste halve finale van de DFB-Pokal werd gisteren gewonnen door RB Leipzig. Zij versloegen Werder Bremen met 1-2 en zijn dus al zeker van hun plekje in de finale. Dortmund moet nog voorbij Holstein Kiel geraken voor het zich kan voorbereiden op de finale. Holstein is een Duitse tweedeklasser die op hun weg naar de halve finale Rielasingen, Bayern München, SV Darmstadt en Rot-Weiss Essen uitschakelde. Dortmund mag ze dus zeker en vast niet onderschatten.