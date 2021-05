Vanhaezebrouck zet zijn spelers met de voeten op de grond: "Eens zien wat die wereldprestatie waard is tegen KVM, KVO en Standard"

Hein Vanhaezebrouck heeft geen probleem om de ambities van Gent in de Europe play-offs te formuleren. Iedereen weet dat het bestuur dat laatste Europees ticket wil. En met de voorbije wedstrijden in het achterhoofd zijn de Buffalo's ook wel ergens favoriet.

"Maar je moet alles weten te kaderen. Ik heb er geen probleem mee dat we daardoor een goed gevoel krijgen en dat we denken dat dit een geweldige prestatie was. Maar je moet beseffen dat de komende tegenstanders een stuk beter zullen zijn dan die laatste twee waartegen we gespeeld hebben. Charleroi en Zulte Waregem zijn gebroken na de 3-0", klonk het op zijn persconferentie.

Hein denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen tegen de huidige tegenstanders. "Nu gaan we een minicompetitie spelen waarin geen enkele ploeg zal kraken. Geen enkele ploeg zal opgeven na één wedstrijd, daarvoor staan we allemaal veel te dicht bij elkaar. We spelen tegen sterkere teams, die ervoor zullen blijven gaan, los van de tussenstanden. Als we ervan uitgaan dat we een wereldprestatie hebben geleverd in de laatste twee wedstrijden, dan gaan we zien wat die wereldprestatie waard is tegen Mechelen, Standard en Oostende.”