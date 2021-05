Bruggeling laat zich uit over transfer Refaelov: "Ik zou nooit voor Anderlecht tekenen, zou verraad zijn"

Club Brugge opent zondagavond play-off 1 met een thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht. En dus is de vraag hoe ze daar naar uitkijken bij blauw-zwart.

"Zij hebben niets te verliezen en wij alles", beseft Brandon Mechele in aanloop naar Club Brugge - Anderlecht in De Zondag. "Maar we zijn die druk gewoon. Het wordt gewoon een match op het scherpst van de snee."

Zou verraad zijn

Mechele liet zich ook uit over de zaak Lior Refaelov: "Neen, ik stuurde hem nog geen berichtje. Voor de supporters van Club Brugge is het not done. Ik denk dat een buitenlander de stap van Club Brugge naar Anderlecht makkelijker kan zetten. Als hij puur aan zichzelf denkt: twee jaar contract, hij zal er wel goed verdienen, ..."

Toch zou Mechele zelf het niet doen: "Neen, dat kan niet dat ik ooit teken voor Anderlecht. Ik zit al sinds mijn zes jaar bij Club Brugge. Elke match bij de jeugd tegen Anderlecht, dat was echt tégen Anderlecht hé. Ik weet dat het begrip clubliefde steeds kleiner wordt in het voetbal, maar voor mij zou het een verraad zijn."