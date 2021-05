Is Club Brugge het Bayern München van België? "Dat is overdreven"

Club Brugge speelde vorig jaar al kampioen, en lijkt ook dit seizoen af te stevenen op de titel. De Blauw-Zwarten bewezen al in de reguliere competitie dat ze een stuk sterker zijn dan de concurrentie, zijn de Bruggelingen nu vertrokken voor de komende vijf à tien jaar?

Het ziet er goed uit momenteel voor Club Brugge, ze staan op een comfortabele voorsprong tegenover de rest. Ook vorig jaar won FCB vrij gemakkelijk de titel. Is Club Brugge het Bayern München van België aan het worden?

Volgens Franky Van Der Elst niet, dat vertelde hij in een interview met RTBF: “Ze hebben veel ambitie en hebben een goede leiding. Club wil niet alleen kampioen spelen, maar ook in Europa een rol beginnen spelen. De Bruggelingen zijn op veel vlakken goed georganiseerd”

“Maar ik vind het overdreven om te zeggen dat Club vertrokken is om de komende vijf à tien jaar op rij kampioen te spelen. Er is nog veel concurrentie van andere clubs, zo zijn er ook Anderlecht, Genk, Gent, Standard, en ook Antwerp heeft enorm veel ambitie. We zullen zien hoe het loopt”, aldus Franky Van Der Elst.