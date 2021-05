Analist Snelders over Mats Rits: "Hij verdient meer krediet. Nu is hij de Deschacht van Club aan het worden"

We schreven er vandaag al over: de opvallende opstelling van Club Brugge waarin Mats Rits vervangen werd door Odilon Kossounou. Ook Eddy Snelders stelde zich daar vragen bij.

Rits moest - tot zijn eigen verrassing - op de bank beginnen. Clement koos voor meer kracht op het middenveld, maar dat draaide niet zo goed uit. "Ja, er viel natuurlijk iets te zeggen voor die keuze van Clement, maar je moet ook iemand hebben die kan voetballen. Iemand die de verbinding tussen verdediging en middenveld kan verzorgen", aldus Snelders.

Die verbinding was er niet. Maar voor Snelders is het opvallend dat Rits weer de eerste was die opgeofferd werd. "Rits is een beetje de Olivier Deschacht van Brugge aan het worden. Hij is in een maand van kandidaat-international naar bankzitter gegaan. Hij werd - voor mij - onterecht niet opgeroepen. Maar hij moet ook elke keer opboksen tegen een nieuwe concurrent. Balanta, Nakamba... En toch kwam hij elke keer op de voorgrond."

De middenvelder lijkt meer krediet te verdienen? "Ik vond het een kaakslag voor Rits dat hij tegen Anderlecht niet mocht begonnen. Zijn verdiensten worden heel snel geminimaliseerd. Heel Club heeft een paar mindere matchen gespeeld, maar hij is de eerste die valt. Ik vind dat heel spijtig, want hij verdient meer krediet. Hij was één van de sterkhouders."