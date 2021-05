De keuze van Clement die de mist inging: voor meer kracht gekozen ten koste van voetballend vermogen

Er werden zondag toch vragen gesteld bij de keuzes van Philippe Clement. Door de schorsing van Mata gooide hij half zijn elftal om. Het belangrijkste slachtoffer daarbij was Mats Rits, die plaats moest ruimen voor Odillon Kossounou op het middenveld.

Clement legde het achteraf uit: "Ik koos in functie van de kwaliteiten van de tegenstander in de omschakeling", klonk het. Een keuze die niet al te best uitpakte, want Anderlecht won meer duels op het middenveld dan Club en zelfs in de lucht was de lichte brigade uit Brussel sterker.

Rits zelf begreep het niet al te goed. "Ik was wel wat verrast dat ik niet speelde, want ik wil elke match spelen. Of dat nu tegen Anderlecht is in de play-offs, of tegen Moeskroen of Kortrijk of wie dan ook... Ik wil liefst elke week op het veld staan", zei hij achteraf.

Begrijpelijk, want Rits is beweeglijker op die positie en Kossounou heeft bijna het hele jaar in de verdediging gespeeld. De 20-jarige Ivoriaan is een ruwe diamant, maar er moet nog veel aan geslepen worden. In de verdediging worden zijn foutjes meestal nog opgelost door Mechele of Mata, maar qua positiespel staat hij bijlange nog niet op het niveau van Rits.

Voetballend beter

De waarde die hij vertegenwoordigt bij een mogelijke transfer is natuurlijk groter dan die van Rits, maar het experiment zal waarschijnlijk bij één keer blijven. Spijtig voor Rits, die nog steeds meedeed in het debat voor extra verdedigende middenvelder richting EK. De bijna 28-jarige Rits zorgt voor meer evenwicht en een betere inspeelpass.

Dat was ook duidelijk bij zijn invalbeurt. Club had het heel de match moeilijk om van achteruit op te bouwen. Daar liggen ook de kwaliteiten van Kossounou niet. Rits zorgt ervoor dat Vormer en Vanaken meer in het spel betrokken worden. Dat zal Clement ook wel gezien hebben...