Straffe decembermaand deed Deschacht nog twijfelen: "Iedereen werd zot, ze spraken al over een contract van 3 jaar"

Olivier Deschacht houdt er dus wel degelijk mee op op zijn 40ste. De verdediger kondigde onlangs zijn afscheid als voetballer aan, met onmiddellijke ingang. De opmars die Zulte Waregem dit seizoen op een gegeven moment kende, deed hem nog even twijfelen.

Eigenlijk was Deschacht voor het begin van december 2020 al zo goed als zeker dat hij na dit seizoen zou stoppen. "Maar dan begon die maand waarin we wonnen op Antwerp (0-1) met een pre-assist van mij", vertelt hij in De Tribune. "Een week later geef ik de assist voor Dompé voor de 1-0 (tegen Cercle Brugge, red) en nog een week later gaan we naar Eupen en maak ik de winning goal."

Dat bracht wel wat teweeg aan de Gaverbeek. "Iedereen in Waregem werd zot. Veel mensen weten dat niet, maar de supporters stonden alle dagen met een spandoek op training om me te overtuigen voort te doen. Ze spraken al van een nieuw contract van 1, 2 of 3 jaar. Dan ben ik beginnen te twijfelen. Maar goed, voor mij persoonlijk is dit moment echt een goed moment om sportief te stoppen op een hoogtepunt."

Geen concurrenten bij Instagram-volgers

Deschacht zal voor velen wel de man blijven die linksback na linksback naar de bank verwees in Anderlecht. Hij was wel erg competitief ten opzichte van zijn concurrenten. "Ik ben altijd op een sportieve manier opnieuw in de ploeg gekomen, maar laat ons zeggen dat er geen enkele van de 12 of 13 linksbacks die naar Anderlecht zijn gekomen, mij volgt op Instagram. Jawel, Jelle Van Damme, die hebben ze een rijtje hoger gezet."