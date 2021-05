Fans Manchester United dreigen om nog twee wedstrijden te verstoren: "De frustratie bereikte zijn kookpunt"

Bij Manchester United moeten ze vrezen voor nog meer protest. Zondag moest de wedstrijd tegen Liverpool al worden uitgesteld en het supporterscollectief dreigt met nog meer actie als de Amerikaanse eigenaars het gesprek niet willen aangaan.

Zondag protesteerden honderden fan tegen Glazer-familie, die eigenaars zijn van Man U. Ze slaagden er zelfs in om tot in het stadion en op de grasmat te geraken. Nu heeft Manchester United Supporters Trust (MUST) gedreigd om voor de thuiswedstrijd tegen Leicester City (12 mei) en het uitgestelde duel met Liverpool opnieuw van zich te laten horen.

"Laten we voor de duidelijkheid stellen dat niemand wil dat wat er buiten Old Trafford gebeurde op zondag een terugkerende gebeurtenis wordt. Niemand wil hiermee doorgaan, we hebben wel betere dingen te doen", luidt het statement van het supporterscollectief.

"Wat er zondag gebeurde, is een uitbarsting van zestien jaar eigenaarschap van jullie familie waarin de club in schulden is gestoken en is afgegleden. We voelen ons meer en meer buitenspel gezet en genegeerd. In zestien jaar heeft er geen enkel gesprek plaatsgevonden tussen ons en de Glazer-familie. Zondag bereikte de frustratie het kookpunt."