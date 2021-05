Abonnementenverkoop KV Mechelen loopt als een tierelier: trouwe fans vragen ook geen compensatie

De abonnementenverkoop voor volgend seizoen is bij heel wat clubs zelfs nog niet begonnen. Bij anderen schiet het dan weer niet echt op. Behalve bij KV Mechelen. De fans vragen zelfs amper compensatie als er weer matchen zonder publiek moeten gespeeld worden.

KVM verkocht in één dag tijd 1.094 abonnementen en zit nu al aan over de 1.500 verkochte abonnementen. Ruim 90 procent van de fans vraagt ook geen compensatie. “Ik ben heel erg blij, maar vooral fier. Onze supporters bewijzen nogmaals dat ze er staan, wat de omstandigheden ook zijn. We voorzien ook de formules SILVER en CLAIM PLACE, maar meer dan 90% van de mensen kiest voor GOLD", aldus Gert Van Dyck.

“Deze cijfers bewijzen nogmaals dat Malinwa-supporters de club blijven steunen. Zij engageren zich, voor de zoveelste keer, massaal ten opzichte van onze club. Hopelijk zorgt deze superstart voor een geweldig eindresultaat!”, aldus bestuurder Frank Lagast.