West Ham doet nog volop mee voor plaats in top 4 na overwinning op het veld van Burnley

West Ham blijft volop in de running voor een plaats bij de eerste vier in de Premier League. De Engelse club haalde het met 1-2 op het veld van Burnley na twee doelpunten van Michail Antonio.

West Ham is aan een uitstekend seizoen bezig in de Premier League en staat voorlopig op de vijfde plaats in het klassement. Maandagavond moest de ploeg van David Moyes op bezoek bij Burnley, maar al snel kwam West Ham op achterstand via een doelpunt van Wood.

West Ham had de wedstrijd echter al snel opnieuw onder controle, want nog geen tien minuten later stond het al 1-2 na twee doelpunten van Michail Antonio. 1-2 was meteen ook de eindstand en daardoor heeft West Ham nu nog drie punten achterstand op Chelsea, de nummer vier in de Premier League.