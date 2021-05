Neymar volledig afgemaakt door France Football en geeft hem een hele dikke buis: "Dacht dat hij het centrum van de wereld was"

De Braziliaanse stervoetballer Neymar slaat vandaag best de Franse kranten niet open, want ze zetten hem allemaal voor de spiegel. France Football beloonde zijn prestatie tegen Manchester City met een quotering van... 2.

Ook aanvalsmakker Mauro Icardi kreeg die score. Maar het kwaliteitsblad is vooral streng voor de Braziliaan. "Neymar, is dat een grap? Was het echt nodig om de bal bij elk moment van balbezit zes keer te raken? Neymar heeft zijn donkere kant laten zien tegen Manchester City."

"Hij was zo onuitstaanbaar mogelijk en wilde alles in zijn eentje doen. Bij afwezigheid van Kylian Mbappé besloot hij dat het lot van de wedstrijd in zijn handen lag. Hij was het centrum van de wereld in zijn ogen, maar bediende zijn ploeggenoten nauwelijks en verprutste een onthutsend groot aantal goede ballen."

"Catastrofaal! Hij liet zich opnieuw meeslepen door zijn emoties. Dat terwijl hij een technische leider had moeten zijn."