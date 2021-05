Pro League legende keert terug naar Standard

De voormalige aanvaller van Standard wordt trainer van de U15.

Aloys Nong keert terug naar Standard. Hij wordt trainer van de U15 op de SL 16 Football Campus vanaf volgend seizoen. Daarbovenop zal Nong ook assistent worden van de U21. Tot nu toe werkte de 37-jarige voormalige spits bij de Academie van Emilio Ferrera.

Nong speelde in België voor Visé, FC Luik, Wezet, FC Brussels, Kortrijk, Mechelen, Standard en Mons. Daarna speelde hij in Spanje nog voor Levante en Huelva waarna hij de laatste jaren van zijn carrière doorbracht in de Iraanse competitie.