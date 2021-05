Chelsea schrijft voetbalgeschiedenis en staat met twee ploegen in finale Champions League

Ook de vrouwen van Chelsea kwalificeerden zich deze zondag voor de finale van de Champions League. De Chelseavrouwen wonnen in de halve finale van Bayern München en spelen de finale eind mei tegen FC Barcelona. Nu kan Chelsea dus hopen op twee paarden om het Europese kampioenenbal te winnen.

De mannen en de vrouwen die in hetzelfde seizoen de finale van de UEFA Champions League spelen, is nog nooit gebeurd op het grootste podium van Europa. Chelsea is dus de eerste club in de voetbalgeschiedenis die het lukt. Mooi gedaan van The Blues.

Chelsea are the first team ever to have a men's and women's team make the Champions League final in the same season 💙 pic.twitter.com/QSEXWW8qah