Hazard biedt excuses aan na incident gisteren

Gisteren was er veel commotie rond Eden Hazard. De Rode Duivel ging na de wedstrijd tegen Chelsea even dollen met de tegenstanders.

Real Madrid ging gisteren onderuit in de halve finale van de Champions League op het veld van Chelsea. Eden Hazard, die jarenlang bij de Londense club speelde, dolde na affluiten nog even met de spelers van Chelsea. Dat schoot bij verschillende mensen in het verkeerde keelgat. Hazard bood nu ook zijn excuses aan op Instagram.

"Sorry. Ik heb vandaag veel meningen gelezen over mij en het was niet mijn intentie om de fans van Real Madrid te kwetsen. Het is altijd mijn droom geweest om bij Real Madrid te spelen en ik ben naar hier gekomen om te winnen", luidde het op het Instagramverhaal van Eden Hazard. De Rode Duivel zei ook nog: "Het seizoen is nog niet over en we moeten vechten om LaLiga! Hala Madrid!". Of hiermee de plooien gladgestreken zijn tussen Hazard en de fans van Real is nog af te wachten.