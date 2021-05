'Het is Antwerp menens: ook centrale verdediger met marktwaarde van 3,5 miljoen euro op weg naar Bosuil?'

Royal Antwerp FC is al volop de markt aan het afspeuren op zoek naar versterking deze zomer. Daarbij komen ze ook uit in de Franse competitie.

In de Franse pers wordt namelijk gesproken over de interesse van Royal Antwerp in Anthony Briancon van Nîmes.

Nog jaar contract

De 26-jarige Franse centrale verdediger komt uit de jeugd van Lyon en zit al sinds 2012 bij Nîmes, dit seizoen speelde hij al zestien wedstrijden in de Ligue 1.

Briancon ligt nog tot de zomer van 2022 onder contract, volgens Transfermarkt wordt zijn waarde geschat op 3,5 miljoen euro.