Kwalificatiewedstrijden voor het WK 2022 worden uitgesteld

Het bestuursorgaan kondigde zonet aan in een persbericht dat de kwalificatiewedstrijden in Afrika voor het WK 2022 uitgesteld zullen worden.

Normaal gezien moesten de Afrikaanse landen in juni nog enkele kwalificatiewedstrijden spelen voor het WK van 2022 in Qatar. Vanwege de Covid-19-pandemie zullen die kwalificatiewedstrijden niet plaatsvinden. De wedstrijden worden verplaatst naar de interlandbreaks in september, oktober en november 2021. Ook in maart 2022 zullen de Afrikaanse landen nog kwalificatiewedstrijden afwerken.

"Het CAF Emergency Committee besluit de kwalificatiewedstrijden voor de FIFA World Cup, te Qatar 2022, uit te stellen. In overleg met de FIFA besloot het CAF Emergency Committee de Afrikaanse kwalificatiewedstrijden voor de FIFA Wereldbeker die in juni 2021 zouden worden gespeeld uit te stellen ", aldus het officiële persbericht.