Donny Van de Beek nog eens in de basis bij Manchester United

Om 21u begint Manchester United aan de terugwedstrijd van de halve finale van de Europa League op het veld van AS Roma.

Vanavond staan AS Roma en Manchester United tegenover elkaar in de terugwedstrijd van de Europa League. Manchester United verpletterde Roma in de heenwedstrijd met een knappe 6-2 overwinning. In vergelijking met de heenwedstrijd voerde Ole Gunnar Solskjaer toch drie wissels door. Eric Bailly komt in de ploeg voor Victor Lindelöf, Donny van de Beek speelt in de plaats van Scott McTominay en Mason Greenwood vervangt Marcus Rashford.

Voor Donny van de Beek is het al anderhalve maand geleden dat hij nog eens in de baisis mocht staan bij Manchester United. In alle competities samen speelde de Nederlander ook slechts 1.181 minuten. Zijn laatste basisplaats was in de kwartfinale van de FA Cup tegen Leicester. De ploeg van Tielemans & co won die wedstrijd met 3-1.