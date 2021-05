Sergio Ramos strijdvaardig na verliesuitslag: "We zijn nog niet klaar"

Gisteren werd Real Madrid onverwacht uitgeschakeld op het veld van Chelsea. Dat heeft natuurlijk gezorgd voor heel wat teleurstelling in Madrid. Ook voor Real-kapitein Sergio Ramos, maar de Spanjaard ziet de toekomst mooi in en blijft positief.

Een domper gisteren voor Ramos en co na de uitschakeling van Real Madrid in de Champions League. Gelukkig voor Real kunnen ze nog kampioen spelen in eigen land. Dat weet ook de centrale verdediger van Real Madrid, Sergio Ramos, die zijn hoofd niet laat hangen na een verlies en strijdvaardig klinkt in een post op Twitter.

“We zijn teleurgesteld, maar nog niet klaar. De geschiedenis van Real Madrid is gebouwd op overwinningen, en we hebben altijd al terug kunnen opstaan na een verlies. We kunnen nog altijd La Liga winnen, en we gaan ervoor”, aldus Sergio Ramos op Twitter.