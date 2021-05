Teleurgestelde Zidane blikt terug: "We hebben verdiend verloren"

Gisteren was het een zware dag voor Real Madrid. De koninklijken verloren verrassend van Chelsea in de halve finale van de Champions League, en spelen dus eind mei geen finale. De trainer van Real, Zinedine Zidane, was nadien dan ook heel teleurgesteld in zijn ploeg.

Dat de oefenmeester van Real teleurgesteld was in zijn manschappen vertelde hij in het Franse radioprogramma RMC. “Chelsea was gewoon beter dan ons, ze verdienden van te winnen. Ook de kwalificatie voor de finale verdienen de Londenaren meer dan wij”, aldus Zidane. Geen PSG tegen Real Madrid dus in Istanbul, maar Manchester City tegen Chelsea. Afwachten wat The Blues nu kunnen betekenen in de finale van het Europese kampioenenbal tegen hun landgenoten uit Manchester. Zidane : « Ils ont été supérieurs. Ils ont mérité de gagner. Ils ont mérité leur qualification. »



