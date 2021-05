Debat van de week: Nieuwe inzichten: Club kampioen? Wie pakt tweede plaats en wie gaat nog naar Europa via play-off 2?

De competitie in de Jupiler Pro League is opnieuw begonnen en dus krijgt u van ons elke week een centraal debat waarover u uw mening mag geven. Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt!

In deze play-offs gaat het snel. Binnen twee weken weten we al hoe laat het is. En dus gaan we er graag nog even dieper op in. Vorige week zag 82% onder u het goedkomen wat betreft de titel voor Club Brugge. Is dat veranderd na het gelijkspel tegen Anderlecht of niet? Wie haalt het in de play-offs? Deze week stellen we u graag dezelfde vraag naar de play-offs toe, die vrijdagavond al beginnen met speeldag 2 en toch nog wel wat spanning in zich dragen. Club Brugge trekt naar Genk en daar kan misschien de definitieve stap naar de titel gezet worden. Of wordt het toch nog een beetje spannend? © photonews De strijd om plek 2 lijkt dan weer véél spannender te gaan worden tussen Genk, Antwerp en Anderlecht. Wie haalt het volgens u? Doordat Genk de beker won, is de winnaar van play-off 2 meteen ook zeker van een Europees ticket. Vorige week zag 45% onder jullie Gent nog als potentiële winnaar - is dat ondertussen ook wat meer Oostende geworden? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

