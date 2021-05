Spektakel, The Process en de Genkse aanval vs Gent, Clement, geen Refaelov (en niet de VAR)

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Spektakel

21 doelpunten in vier wedstrijden. Wat je er ook wil of mag van zeggen, verwend zijn we sowieso wel op speeldag 1 van de play-offs.

Een wonderbaarlijk briljant KV Oostende was met zes goals het beste bij schot, maar dat geen enkel team minder dan twee keer scoorde is toch wel opvallend te noemen.

Genkse aanval

Als we na de bekerfinale en na speeldag 1 uit de play-offs nog een sprankel hoop hebben op een écht spannende titelstrijd, dan is het wel de aanval van KRC Genk.

Met Onuachu als ideale, scorende bliksemafleider zijn het wervelwinden Ito en Bongonda die keer op keer indruk maken.

The Process

Enkele maanden geleden hebben we er nog hartelijk mee gelachen, the process van Vincent Kompany. De nederlaag op Jan Breydel toen was pijnlijk te noemen, zonder meer.

Maar zie: stilaan staat er écht iets op het veld en lijken de puzzelstukjes beetje bij beetje in elkaar te vallen. Niet te snel opgeven en samen groeien, het kan een levensmotto zijn.

FLOP

AA Gent

"Iets maken van play-off 2? Ik zag de wil om te winnen bij Mechelen, maar niet bij ons." Niet onze woorden, maar die van coach Hein Vanhaezebrouck na de belabberde eerste helft van zijn Buffalo's tegen Malinwa.

Het is een probleem dat al het hele seizoen een beetje in de gelederen zit. Of zelfs al vorig seizoen. Zelfs in de verloren bekerfinale zaten al de kiemen van een diepgeworteld probleem. Wie of wat lost dat probleem op?

© photonews

Bizarre keuzes Clement?

Club Brugge redde via Bas Dost een puntje tegen Anderlecht. Maar van harte was het niet helemaal te noemen.

Het was bovendien toch opmerkelijk om zien hoe blauw-zwart ervoor koos zich wat aan te passen aan de speelstijl en de omschakeling van Anderlecht. Dat leverde geen groot succes op met Kossounou in plaats van Rits op het middenveld.

Jammer genoeg zonder Refaelov

Miyoshi deed het prima voor Antwerp, dat zal niemand durven ontkennen na de nederlaag tegen KRC Genk. Maar het blijft toch een beetje pijnlijk.

De play-offs spelen zonder de Gouden Schoen - ook al gaat hij dan na het seizoen naar een concurrent. Hopelijk kost het The Great Old niet de tweede en/of derde plek. Over de VAR (Cullen onder meer) willen we het zelfs niet meer hebben.