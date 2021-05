Standard 2.0 is in de maak, maar de sterkhouders werken allesbehalve mee

Het heeft er alle schijn naar dat Standard op het eind van het seizoen met lege handen overblijft. Geen Play Off 1, geen beker en ook Europees voetbal wordt een bijzonder moeilijk verhaal. Bij de Rouches richt men de blik dus al op volgend seizoen.

De precaire financiële situatie in Luik is duidelijk. Een vertrek van een Luikse sterkhouder à la Amallah en Vanheusden staat daarom in de sterren geschreven. Al hoopt Standard wel de lichtpuntjes van huidig seizoen langer vast te leggen, maar dat is een moeilijke zaak.

Volgens Het Laatse Nieuws schotelden de Luikenaars Arnaud Bodart, Nikolas Raskin en Michel-Ange Balikwisha een contractverlening voor. Die eerste twee vonden het financiële plaatje ontoereikend, terwijl Balikwisha schermt met interesse van onder andere Club Brugge.

Het Luikse bestuur heeft dus nog wat werk op de plank liggen. Acht jeugdspelers schuiven volgend seizoen door naar de A-kern, maar de spelers met te weinig toegevoegde waarde en grote contracten moeten opkrassen.