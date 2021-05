Kristian Thorstvedt keert zijn kar: "Kampioen? Enkel focus op volgende wedstrijd"

Met een assist en een fraai doelpunt was Kristian Thorstvedt eens te meer van levensbelang voor KRC Genk. Daar waar niemand na afloop het woord 'titel' in de mond durfde nemen, deed de sympathieke Noor dat wel. Of toch niet?

Meteen na afloop, voor de micro van Eleven Sports, was Kristian Thorstvedt de enige Genkie die toegaf dat ze nu vol voor de titel gingen. Pakweg een halfuur later klonk de Noorse aanjager al een stuk gematigder.

De reactie van Kristian Thorstvedt toen een journalist vroeg of KRC Genk nu vol voor de titel ging, was geniaal. Een brede glimlach in de richting van persverantwoordelijke Peter Morren, gevolgd door de moeder aller voetbalclichés. "Euhm, de focus ligt nu op de volgende wedstrijd. Stel je voor dat de titel op de slotspeeldag (KRC Genk trekt dan naar Club Brugge, red.), wat zou dat heerlijk zijn."

Het was overigens Thorstvedt zelf die na een fraaie actie de eindstand op het scorebord knalde. "Mijn mooiste goal? Neen, maar het was wel een goede goal. Ik had een beetje geluk dat de bal afweek. Die Zidane-beweging moest ik proberen en het pakte goed uit. Het klopt dat zoiets bij 2-0 makkelijker is, maar ik zou bij een andere stand precies hetzelfde hebben gedaan", besloot de Noor.