Mbaye Leye kiest nieuwe kapitein: "Iemand die de waarden van de club uitdraagt"

Zinho Vanheusden is nog steeds niet fit bij Standard, Mbaye Leye heeft ondertussen een duidelijke beslissing genomen.

"Kostas Laifis zal vanaf heden de aanvoerdersband dragen", aldus Mbaye Leye op de persconferentie in aanloop naar het duel met AA Gent.

Waarden

"Hij heeft 200 matchen op de teller staan en is een betrouwbare gast. Of hij nu uit de jeugdopleiding komt of hier tien of drie jaar is, het belangrijkste is dat het iemand is die de waarden van Standard weet uit te dragen."

"We hebben een speler nodig die Standard kan representeren door die aanvoerdersband te dragen." Het is ook een duidelijk statement richting Bastien en Carcela, die de voorbije weken de band droegen. Laifis zelf is vereerd.