Valt het doek over ambitieus plan Pro League definitief? "Criteria die opgelegd worden maken het zo goed als onmogelijk"

De play-offs zijn volop bezig, binnen twee weken valt al het doek over de competitie. En dus is het nog maar de vraag of het er nog van zal gaan komen.

De Pro League mikte lange tijd op een terugkeer van de supporters in de stadions tijdens de play-offs voor minstens een aantal wedstrijden. Maximaal 500 personen? Al sinds februari lagen de protocollen klaar en was de Pro League er helemaal klaar voor om tot een bezettingsgraad van 35 procent te gaan. Maar het ziet er nu alsnog naar uit dat we geen fans meer gaan zien dit seizoen in de stadions. "De criteria die opgelegd worden maken het zo goed als onmogelijk om iets te organiseren met publiek", klinkt het in Het Nieuwsblad. Er zouden slechte 500 mensen toegang kunnen krijgen tot het stadion.