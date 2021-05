Blessin ziet plots een defensief veel kwetsbaarder KVO: "Om statistieken geef ik geen bal"

Het kan niet altijd feest zijn, ook niet bij KV Oostende. Dat swingde vorige zaterdag nog naar een 6-2 tegen Standard. Zondagnamiddag ging KVO met 5-3 de boot in bij KV Mechelen. Blessin ziet zijn ploeg veel goals slikken, maar dat ligt volgens hem niet enkel aan de verdediging.

"De zege is absoluut verdiend voor Mechelen", feliciteert Blessin de tegenstander. "Het is altijd leuk voor de neutrale toeschouwer als er acht goals vallen. Vorige week was dat het geval en begaven we ons aan de gelukkige zijde, nu is er wat frustratie. Ik heb een probleem met de situaties die leiden tot tegendoelpunten."

Daarmee kaart de KVO-coach meteen één van de voornaamste pijnpunten aan bij zijn team. "Bij de eerste goals die we slikken is er geen druk op het middenveld om de lange bal eruit te halen en is er nadien geen dekking. Dat zag je ook in de tweede helft, we zagen er wat vermoeid uit. Het was ook de eerste keer dat het wat warmer weer was."

Vechten tegen dat stemmetje

Mogelijk was het ook een mentale kwestie. "Soms moet je vechten tegen dat stemmetje dat zegt: ik ga die extra stap eens niet zetten. Dat gevecht heft Mechelen gewonnen. Bij 3-3 had ik het gevoel dat elk schot doelpunt ging zijn. Je moet wel binnen de palen schieten om dat doelpunt te maken. Er zijn veel dingen die we beter kunnen doen en die we beter gaan doen. Het goede is dat er onmiddellijk een volgende wedstrijd volgt."

© photonews

Toch blijft er het gegeven dat KVO in de play-offs ineens een stuk meer doelpunten lijkt te slikken. "Dat is maar een statistiek. Om statistieken geef ik geen bal. Ik heb liever minder tegendoelpunten, in de reguliere competitie waren we de derde of vierde best verdedigende ploeg. Als je vijf goals slikt, ligt dat niet enkel aan de achterlijn. Er lag te veel ruimte tussen het middenveld en de andere linies."

Virtuele voorsprong niet in de hoofden

Nochtans zag het er na een halfuur zo mooi uit: KVO lag op dat moment virtueel vijf punten voor op de concurrentie. "Dat klinkt goed, maar als je je daarmee gaat bezighouden, verlies je wedstrijden. Ik denk niet dat dat in de hoofden van de spelers zat. Misschien wel de gedachte dat we het wat rustiger aan konden doen omdat we 0-2 voor stonden."