Vanhaezebrouck met spijt in het hart: "Deed me pijn om hem bij de tegenstander te zien spelen"

Standard deed het gisteren met een heel jong elftal. Nicolas Raskin is daarbij al één van de meer geroutineerde spelers en dat deed toch wel wat pijn bij Hein Vanhaezebrouck.

Vanhaezebrouck was in zijn eerste regeerperiode bij Gent de grootste pleitbezorger om Raskin naar Gent te halen. De Buffalo's snoepten hem weg bij Anderlecht nadat Vanhaezebroucks manager, Mogi Bayat, hem op de middenvelder gewezen had. Nadat Vanhaezebrouck vertrok bij Gent werd Raskin afgeserveerd en Standard pikte hem met plezier op.

De 19-jarige Luikenaar bewijst waarom. "Ik heb hem na de match gefeliciteerd, want hij heeft al zijn kwaliteiten getoond. Het is zwaar voor mij om hem bij Standard te zien evolueren en niet bij Gent", zuchtte hij na de match eerlijk.