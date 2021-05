Als dat maar goed komt: Losada mist start in Verenigde Staten, en verliest drie keer op rij

Hernan Losada verliet in januari dit jaar Beerschot voor een avontuur in de Verenigde Staten. De Argentijn ging aan de slag bij DC United maar heeft nu zijn start in de MLS gemist. Na drie keer verlies op rij, blijven Losada en co achter met een drie op twaalf achter.

DC United ging gisteren kansloos onderuit tegen de regerende kampioen van de Verenigde Staten, Columbus Crew. Het werd 3-1 na twee owngoals van de ploeg van trainer Hernan Losada. DC en de ex-Beerschottrainer blijven nu achter met een drie op twaalf. DC tuimelt nu naar een 23ste plaats in de MLS. Losada moet dus dringend punten gaan pakken met zijn nieuwe Amerikaanse ploeg. Na een overwinning thuis tegen New York, verloor DC United van New England Revolution, San Jose Earthquakes en nu dus ook Columbus Crew. Volgende week spelen Losada en zijn manschappen thuis tegen Chicago Fire, punten pakken voor de Argentijn lijkt nu broodnodig…