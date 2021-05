Arnaud Bodart na de tegen AA Gent: "We blijven bijleren"

Het was van moeten voor Standard tegen AA Gent, de Rouches hebben gedaan wat ze moesten doen, en de drie punten gepakt. Door de overwinning hebben de Luikenaren zich herpakt en nog steeds zicht op Europees voetbal volgend jaar. Ook Standard-keeper Arnaud Bodart is tevreden met de overwinning.

"De nederlaag in Oostende was een echte klap in het gezicht, vooral als doelman, als je zes doelpunten tegen krijgt, voel je je écht hulpeloos. Maar we hebben nu gereageerd, en gewonnen tegen Gent. We toonden een andere mentaliteit, we zijn nog steeds aan het leren en kwamen er sterker uit"

“Ik ben tevreden met mijn prestatie van dit weekend, ik wilde beter doen na de ontgoocheling in Oostende. Zo veel mogelijk helpen en laten zien dat ik er was, dat was mijn doel, en naar mijn gevoel is dat gelukt ook", aldus Arnaud Bodart na de wedstrijd tegen AA Gent.