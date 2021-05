Vanlerberghe sleepte KV Mechelen over de streep: "Ik ben matchwinnaar, maar was bijna matchverliezer"

De handen mochten op mekaar voor KVM, dat KVO klopte na een beslissende goal van Vanlerberghe. Uiteindelijk werd het nog 5-3, maar de 4-3 van Vanlerberghe was toch het meest bepalende moment in een match waarin het momentum heen en weer slingerde.

"Ik ben matchwinnaar, maar was bijna matchverliezer", stelde Vanlerberghe. "Bij de derde goal van Oostende wilde ik doorduwen. De bal ging onder mijn voet, ik moet die altijd hebben. Dat is de fase waaruit de 3-3 valt. Ik ben blij dat ik dan toch de 4-3 heb kunnen maken."

Grapje over niet-strafschop

Eerder stond Vanlerberghe klaar om een penalty te nemen. Eentje die er finaal niet kwam. "De ref zag dat ik 'm zou nemen en wilde 'm daardoor niet toekennen", grapte Vanlerberghe. Het momentum veranderde al eens van kant. Na een halfuur stond het zo 0-2 voor KVO. Toch viel uiteindelijk niets op de zege van Malinwa af te dwingen. "We hebben oververdiend gewonnen. We hebben vijf keer gescoord, maar het kon veel meer zijn."

© photonews

Op de vorige speeldag uit bij Gent was het KVM dat een 0-2 uit handen had gegeven. "Achteraf kun je zeggen dat dat een verdiend gelijkspel was. Zij hadden ook hun kansen, maar als je 0-2 voor komt, moet je de punten meenemen."

Gescoord op de gewenste manier

Dat dit tegen de Buffalo's niet lukte, deed de KVM-spelers wel beseffen dat ze tegen Oostende niet moesten opgeven ondanks een dubbele achterstand. "We voelden dat de mogelijkheden er echt lagen. Je hebt wel die goal nodig. Als die goal uitblijft, is het moeilijker. Die eerste twee goals waren zoals we het wilden doen: van achteruit de ruimtes vinden, van kant wisselen en scoren. Dat waren hele goeie doelpunten."

Met een 4 op 6 is KV wel goed gewonnen in de play-offs. "Als we elke week dit niveau halen, gaan we gewoon meedoen. Daar mogen we ambitieus in zijn, ik vind dat we een heel goede ploeg hebben. Ik geloof heel fel in deze groep. Ook toen we helemaal onderaan stonden, geloofde ik nog dat we play-off 2 konden halen."