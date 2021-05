Seraing reageert op mogelijke degradatie en schrapping: "Dat vind ik bedroevend"

RFC Seraing verzekerde zich afgelopen weekend van een plaats in de Jupiler Pro League. Nu is het afwachten of de Luikenaars er ook effectief zullen spelen. Al maakt Mario Franchi zich niet al te veel zorgen.

In februari geraakte bekend dat Peter Kerremans - de team manager is inmiddels ontslagen - had gesjoemeld met coronatests om te vermijden dat enkele sterkhouders één of meerdere wedstrijden zouden missen.

De Belgische voetbalbon heeft inmiddels een onderzoek ingesteld. Dé vraag is duidelijk: was het bestuur op de hoogte van de acties van Kerremans? RFC Seraing riskeert zelfs schrapping, maar Mario Franchi maakt zich geen zorgen.

Waarom zouden we de aanzet gegeven hebben tot zo’n absurditeit? Dat is te gek voor woorden

“Ik vind het bedroevend dat er wordt gesproken over een eventuele degradatie of zelfs schrapping van de club”, aldus de voorzitter van de Metallo’s in Het Laatste Nieuws. “Het verontrust me niet. Er valt de club niets te verwijten. Waarom zouden we de aanzet gegeven hebben tot zo’n absurditeit? Dat is te gek voor woorden.”