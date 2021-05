'Mbokani speelt het hard in contractbesprekingen, profiteert Anderlecht of andere topclub?'

Wie Dieumerci Mbokani afgelopen weekend aan het werk zag tegen RSC Anderlecht? Die weet dat hij nog verre van versleten is. Wat doet The Great Old ermee?

Dieumerci Mbokani is er ondertussen 35 en de voorbije maanden zat hij soms enigszins in een dipje. Toch is hij nog verre van versleten. Met twee doelpunten (en ook nog eens twee afgekeurde goals) was hij dé man in Anderlecht - Antwerp afgelopen weekend. Meerjarig contract? En dus is de vraag wat Antwerp met hem gaat doen. Ze willen hem graag langer houden op De Bosuil, maar Mbokani zelf wil een meerjarig contract. Dat weet alvast La Dernière Heure te vertellen bij monde van de vrouw van de aanvaller. Benieuwd of de onderhandelingen daarop afspringen en wie zal profiteren om de spits in te lijven.