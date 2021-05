Het is gebeurd! BAS heeft definitieve beslissing genomen over proflicentie van Moeskroen

Royal Excel Mouscron kruipt nog maar eens door het oog van de naald. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft de Henegouwers een proflicentie goedgekeurd.

De Licentiecommissie had Royal Excel Mouscron een negatief advies gegeven. Volgens de commissie was de financiële continuïteit op Le Canonnier niet gewaarborgd. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport heeft er echter anders over beslist.

Les Hurlus krijgen hun proflicentie. De sportieve degradatie indachtig wil dat zeggen dat Moeskroen volgend seizoen in 1B zal voetballen. Voor de volledigheid: het is Gerard Lopez die de meubelen heeft gered. De eigenaar van de Henegouwers kwam met een extra cheque van twee miljoen euro op de proppen.