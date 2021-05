Ook bij Antwerp lopen supporters storm voor abonnementenverkoop: liefst 96% van abohouders verlengt al

De voetbalsupporter staat te trappelen om weer naar het stadion te komen. Ook bij Antwerp voelen ze dat maar al te zeer. De Great Old maakt sportief topjaren mee - de ploeg is nog altijd in de running voor plek 2 - en dus is het enthousiasme groot bij de sowieso al trouwe aanhang.

Ook een paar andere clubs als KV Oostende en KV Mechelen kwamen al met nieuws naar buiten over een vlot lopende abonnementenverkoop. Bij Antwerp vliegen de abonnementen pas helemaal de deur uit. Er zijn er al liefst 9 000 aan de man of vrouw gebracht. Dat meldt stamnummer 1 op sociale media. Het gaat wel degelijk om niet-businessabonnementen. Liefst 96% van de huidige houders van een abonnement heeft beslist om zeker al te verlengen voor volgend seizoen, wanneer er weer publiek zal toegelaten worden tot voetbalwedstrijden. Maar liefst 96% van onze niet-businessabonnementen zijn verlengd! 😍



Beste supporters, 9000+ maal dank voor jullie jarenlange Rood-Witte trouwe steun!🔴⚪



Extra info ➨ https://t.co/jiIuIWwZCF#COYR #OneRedFamily #RAFC pic.twitter.com/FPmPDvKrlL — Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 11, 2021 Om een maximum aantal Antwerp-fans volgend seizoen toe te laten wedstrijden op de Bosuil bij te wonen, zal de beschikbaarheid van de resterende abonnementen omgezet worden in een vrije ticketverkoop. Abonnementen kunnen afgehaald worden vanaf 28 juni.