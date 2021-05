Niet enkel kopzorgen bij Rode Duivels: Frankrijk kan verdediger niet meenemen naar EK en ook Italië houdt adem in

De aanloop van de Rode Duivels naar het EK is er zeker geen zonder blessurezorgen, met Axel Witsel die aan het revalideren is en Eden Hazard een paar zeer blessuregevoelige jaren kent. Ook bij andere toplanden is het bang afwachten of enkele grote namen het EK halen.

In Frankrijk is er zelfs geen hoop meer om Ferland Mendy op het EK te krijgen. De linkerflankverdediger van Real Madrid is de rest van het seizoen buiten strijd. Een opdoffer voor de Koninklijke in volle titelstrijd, maar ook voor het Franse nationale elftal. Er is bij Mendy een beenvliessontsteking vastgesteld. De verdediger mag het EK op zijn buik schrijven. Marca meldt dat ze ook in Italië al alarm slagen, want het ziet er niet zo goed uit voor Marco Verratti. De speler van PSG bleef vorig weekend al aan de kant met een knieblessure. Verder onderzoek zou aan het licht gebracht hebben dat een langere inactiviteit van vier tot zes weken noodzakelijk is. Uiteraard is het voor alle landen van het grootste belang om zijn beste spelers topfit aan de start van het EK te brengen. De Italianen zullen dus vurig hopen dat Verratti alsnog het EK haalt.