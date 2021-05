"Degene die nog niet heeft meegetraind is hij die marathons loopt" - een lachende Vercauteren zinspelend over wat vorige week over Mbokani werd gezegd

Vercauteren is nog nog steeds gefrustreerd over afgelopen zaterdag maar is positief over de groepsgeest en de mentaliteit van de kern van Antwerp. Dieumerci Mbokani heeft alvast wat extra rust gekregen maar is terug op tijd om zijn marathon te lopen.

Franky Vercauteren was heel gefrustreerd na de wedstrijden tegen Anderlecht. Niet door wat zijn spelers hadden gepresteerd maar door de scheidsrechterlijke en VAR beslissingen die in het nadeel van Antwerp beslecht werden. "Ik ben het nog aan het verteren", zei een lachende Vercauteren. "Dat is nu eenmaal voetbal. Ik denk dat we een hele goede prestatie hebben geleverd. We zijn niet beloond geweest maar er zijn ook nog werkpunten. Als je bepaalde momenten bekijkt en bepaalde tegendoelpunten dan kon er beter gedaan worden. Dat moeten we nog nastreven en die lessen moeten we nog trekken. Voor mij blijft het belangrijkste dat we de mentaliteit en de kwaliteit opnieuw kunnen opbrengen die we tegen Racing Genk een groot deel van de wedstrijd hebben gehad en op Anderlecht heel de wedstrijd. Je moet uiteindelijk blijven bij een positief gevoel van het was goed tot heel goed. Spijtig genoeg was het geluk van de dag niet aan onze kant. Er waren een aantal zaken die niet in ons voordeel waren. Dus we moeten alleen het goed onthouden en weten dat we nog altijd beter moeten presteren."

De spelers beslisten gezamenlijk en op eigen initiatief om na de wedstrijd niet met de pers te praten. Dit omdat de frustraties te groot waren. Gaat de groepsgeest van Antwerp sterker zijn na de wedstrijd tegen Anderlecht? "De groepsgeest is wat verstoord ook omdat we sommigen van de groep nog niet op het veld hebben gezien. Degene die niet getraind heeft is degene die een marathon loopt", zei een lachende Vercauteren. "Mbokani heeft een trap gekregen in de wedstrijd tegen Anderlecht en we hopen die morgen terug op het trainingsveld te zien."

"Hoe kleiner de groep hoe een beter gemoed je krijgt. De concurrentie is niet dezelfde en de commentaar is ook minder want ze spelen bijna allemaal. Op een paar uitzonderingen na natuurlijk. Op dat vlak is dat wel een goede zaak al heb ik liever wat meer keuze en wat meer mogelijkheden maar ik heb wel een fantastische ingesteldheid gezien van de spelers. Ze geloofden er echt in!"