"Positief ingesteld bij Antwerp want negatief getest" - een goedgemutste persverantwoordelijke bij Antwerp

Goed nieuws bij Antwerp waar er geen nieuwe positieve Covid-19 gevallen waren na de testen van gisteren. Vercauteren kan zelfs mogelijks iemand recupereren voor het duel van donderdag.

"Niet allemaal!" zei een lachende Vercauteren bij het begin van de persconferentie. Doelend dat toch niet iedereen zo positief is ingesteld. Antwerp had goed nieuws te melden namelijk dat er geen nieuwe Covid-19 gevallen zijn. Antwerp werd namelijk vorige week getroffen door het Covid-19 virus. Onder andere Didier Lamkel Zé, Dylan Batubinsika, Felipe Avenatti & Frank Boya hadden allemaal positief getest.

"De testen van gisteren wees uit dat iedereen negatief was en dat er dus geen bijkomende gevallen zijn", vertelde een opgeluchte Vercauteren. "We hadden nog even Didier (Lamkel Zé) getest om zeker te zijn maar er is toch bevestigd dat hij wel degelijk besmet is."

In welke staat dat hij gaat toekomen dat weten we niet

Vercauteren had ook positief nieuws te melden over Avenatti. "Deze middag gaan we apart met Avenatti trainen. Dus die zouden we kunnen recupereren. In welke staat dat hij gaat toekomen dat weten we niet. Dus we houden hem buiten de trainersuren van de rest van de speler. We gaan zien hoe hij vandaag of morgen kan trainen met de bal al. Hij heeft een apart programma gevolgd en dan zien we wel of we hem bij de groep kunnen laten aansluiten", sloot Vercauteren de Covid-19 update af.