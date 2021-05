Heel veel onzekerheid over Nmecha: "Het zou slim zijn om bij Anderlecht te blijven"

Lukas Nmecha speelde dit seizoen al meer dan 3.000 minuten, het meest van alle spelers bij RSC Anderlecht. Of hij volgend seizoen nog bij Anderlecht speelt, blijft de grote vraag.

Dat Lukas Nmecha belangrijk is voor Anderlecht, is een understatement. Hier en daar was afgelopen weekend te horen dat hij een vermoede indruk gaf. Of hij op zijn tandvlees geraakt is maar de vraag. “Ik maak me echt geen zorgen over Lukas”, zegt Kompany aan HLN.

Want uiteindelijk maakten er in België heel wat spelers bij de topploegen nog veel meer minuten. “Hij is een robuuste kerel die wel wat slagen kan incasseren. Bovendien moet Lukas zich dit ritme eigen maken, wil hij op termijn een hoog Europees niveau aankunnen. Dan zal de belasting alleen maar hoger worden, zo weet ik uit eigen ervaring.”

Volgens vader Kalu Nmecha is zijn zoon niet vermoeid. “Mijn jongen speelt zo goed als alles en wordt niet beschermd door de arbiters, maar dat wordt gelukkig gecompenseerd door het spelplezier en de dynamiek met zijn medespelers. Lukas voelt erg veel waardering op Anderlecht, in die context is het makkelijker om week na week tot het uiterste te gaan.”

Dit seizoen gehuurd van Manchester City is en blijft hij een mogelijke meerwaarde voor Anderlecht volgend seizoen. “Wat mij betreft zou het zeker slim zijn om bij Anderlecht te blijven, maar de beslissing ligt niet enkel bij Lukas… We shall see.” Er is de nodige interesse en City zal de nodige winst willen boeken.