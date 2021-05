Leicester City wint op Old Trafford en dus... is Manchester City kampioen van Engeland

Leicester City heeft vanavond gewonnen op het veld van Manchester United. En dat zorgt voor een feestje in... Manchester. Kevin De Bruyne en ploegmaats mogen zich kampioen van Engeland noemen.

Op drie speeldagen voor het einde bedraagt de voorsprong van Manchester City op Manchester United tien punten. Met andere woorden: Kevin De Bruyne en ploegmaats zijn kampioen van Engeland!

Het werd 1-2 op Old Trafford - Youri Tielemans zette een assist achter zijn naam - maar dat is vanavond dus bijzaak. Voor de volledigheid: the Foxes naderen tot op vier punten van the Red Devils.