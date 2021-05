Gerkens blikt terug op de eerste maanden bij Antwerp: "Mijn manier van voetballen kwam toen beter tot zijn recht"

Pieter Gerkens is sinds de komst van Frank Vercauteren geen vaste waarde meer bij Antwerp FC. Toch is de middenvelder niet ontevreden over zijn eerste maanden op de Bosuil.

Onder Ivan Leko ontbolsterde Pieter Gerkens bij Antwerp FC. “Ik heb in die eerste seizoenshelft op hoog niveau gepresteerd. Enkel mijn statistieken waren voor verbetering vatbaar. Voor mijn periode voor nieuwjaar geef ik mezelf een 7,5 op 10."

“Na nieuwjaar wordt het maar een zesje”, gaat Gerkens door in Het Laatste Nieuws. “De speelstijl is veranderd en mijn manier van voetballen kwam beter tot zijn recht voor de trainerswissel. Het te soft zijn in duel is één van de redenen daarvoor.”

Ik geloof alleszins dat we volgend seizoen Champions League spelen met Antwerp

Toch gelooft Gerkens dat hij nog steeds zijn plaats heeft in Deurne-Noord. “Ik geloof alleszins dat we volgend seizoen Champions League spelen met Antwerp. Eerst de tweede plaats halen en dan is er slechts één voorronde. Als je kan winnen van Tottenham Hotspur…”